Волонтери Кіровоградщини можуть взяти участь у Всеукраїнському конкурсі благодійників

Заявки на участь у конкурсі можуть подавати безпосередньо самі благодійники, набувачі благодійної допомоги та будь-які неурядові організації та фізичні особи (окрім органів державної влади, місцевого самоврядування та політичних партій), незалежно від громадянства, зацікавлені у розвитку та популяризації благодійних ініціатив.

Цього року оргкомітет конкурсу визначив 25 конкурсних номінацій, за якими проводитиметься відбір. Заповнюючи заявку необхідно обрати одну, або декілька номінацій, під які підпадає діяльність організації чи проєкт.

Основні колективні номінації:

1. Благодійність великого бізнесу.

2. Благодійність середнього та малого бізнесу.

3. Корпоративна благодійність.

4. Колективне волонтерство.

5. Всеукраїнська благодійність.

6. Регіональна благодійність.

7. Місцева благодійність.

8. Благодійність в охороні здоров’я.

9. Благодійність в освіті та науці.

10. Благодійність в культурі та мистецтві.

11. Благодійність в соціальній сфері.

12. Благодійність в сфері екології та охорони довкілля.

13. Благодійність в захисті України.

14. Благодійність неурядового сектору.

15. «Добро починається з тебе».

16. Молодіжні благодійні ініціативи.

17. Благодійна акція року.

18. «Платформа добра».

19. «Інновації в благодійності».



Індивідуальні номінації:

20. Благодійник року.

21. Волонтер року.

22. Менеджер року у сфері доброчинності.



Спеціальні номінації:

23. Народний благодійник.

24. Медіа і благодійність.

25. Допомога з-за кордону.

У кожній із вищезазначених номінаціях визначатиметься по три лауреати конкурсу, переможеця оголосять на офіційній урочистій церемонії нагородження, яка будепроведена навесні 2021 року у Києві. Відзнака переможця Національного конкурсу «Благодійна Україна» – унікальна бурштинова статуетка «Ангел добра». Лауреати, які посядуть друге та третє місце нагороджуються спеціальними дипломами.

У рамках Всеукраїнського конкурсу також проходять і регіональні етапи конкурсу. Регіональні конкурси «Благодійна Україна – 2020» стартують у Львівській, Одеській, Хмельницькій, Житомирській, Херсонській, Київській, Вінницькій, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Миколаївській областях.

Детальніша інформація щодо Конкурсу за телефоном: 067-164-04-11 (в робочі дні та години), e-mail: konkurs.blago@gmail.com; офіційні сайти конкурсу: http://blagoukraine.org/, http://vboabu.org.ua/. Facebook: BlagodijnaUkraina.

Довідково:

Національний конкурс «Благодійна Україна» – щорічний Всеукраїнський конкурс, заснований Всеукраїнською благодійною організацією «Асоціація благодійників України» з метою розвитку ефективного соціально-орієнтованого благодійництва, меценатства та волонтерства в Україні шляхом публічного стимулювання кращих благодійників, меценатів та волонтерів, їхніх організацій та практик.

Це єдиний діючий загальнонаціональний проєкт із відзначення благодійників та найефективніших благодійних ініціатив в українському суспільстві, який розпочав свою історію у 2007 році, а в форматі конкурсу «Благодійна Україна» – проводиться з 2012 року. За підсумками конкурсу кращих благодійників, волонтерів та меценатів країни, найефективніші доброчинні ініціативи відзначають унікальною нагородою – бурштиновим «Ангелом добра». За роки проведення Конкурс став знаковою подією у суспільному житті нашої країни. Гасло Конкурсу: «Подякуй своєму благодійнику!»