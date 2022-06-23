Вона лікує душу! Пронизливі слова талановитої олександрійки здригають небо…

“Жила собі країна Україна. Жили собі у тій країні люди…”, “Дорогою додому”, “Україна у свічках”, “…Дніпро реве — ми центр Європи…”, “Сьогодні просто літо, сьогодні ми мішень”, “…Сонце перемоги, яке завершить повний смутку фестиваль!”.

…такими тезами майорить творчість корінної мешканки Олександрії та психологині Інни Забіян.

Інна Федорівна працює завідувачем методичного кабінету Олександрійського аграрного фахового коледжу. З початком війни, коли емоції за край, коли важко переживати горе, що принесла кровава, безжальна, клята й ненависна війна, наша героїня почала виливати їх (емоції) на папері… плачучи, з тремтячими руками та болем за всі діяння руснявої напасті.

Йдучи впевненими кроками, Інна спочатку експозиціонувала свої першонаписані твори своїм рідним. Дивлячись на реакцію й розуміючи неабияку актуальність дій пера, олександрійка охоче ділиться своєю концепцією, ідеями та думками з усіма знайомими, розширює коло читача.

“Фототерапія допомагає боротися з агресією та негативними емоціями. Я люблю фотографувати, це заспокоює. Одного разу я милувалася квітковим раєм у затишному куточку нашого міста, робила знімки і в цей час завила сирена… Поки бігла до домівки — народився вірш “Дорогою додому” – ділиться моментами натхнення і створення своїх авторських віршів жінка.

Або, додає… про нещодавнє прощання з олександрійським військовим у ПК “Світлопільський”… “Це таке страшне почуття, такі гіркі емоції… Ось цей живий коридор на колінах, важке уривчасте дихання, скорбота, почорнілі від горя обличчя, туга та сльози… Повернувшись додому, пережите ожило на папері у вигляді “Україна у свічках”:

Зажурилася моя Країна!

Похилилась, згасла на очах,

Не лунає щебет солов’їний…

Площі головні в свічках!

Проводжають ХЛОПЦЯ — УКРАЇНЦЯ!!!

На колінах стоючи…

Згинув Він від куль чужинців,

Засипає Мати плачучи!

Мироточуть Всі Святі ікони,

За Нас молиться весь Божий Світ!

Та не чути кату заборони…

Нищить український рід!

Поховали хлопця під вербою…

Спочивай Солдате, Ти Герой!

З квітів храм Тобі солдате…

Та із ясенів міцний конвой!!!

Гарна, талановита, мудра, досвідчена, загартована життям письменниця звертається до читача і слухача словами, що пронизують повітря й хмари, які важкою тугою нависли над нашим містом та країною. Патріотизм, життєві поради, стан душі, істина, вираження думок й бажань, спонукання, відкритий монолог, емоції, враження, жага до перемоги, сила і міць духу — все це у контенті її творів.

Ознайомитися з багатогранною творчістю нашої мешканки можна на офіційному сайті коледжу, де розміщена власна патріотична сторінка “Україна – понад усе!”, за посиланням: okbnau.com.ua

У найближчих планах Інни Забіян — друк пробних примірників своїх віршів, аби ще більше людей її почуло, полікувало душу. За збігом обставин донька героїні працює лікарем. Жінка так і говорить: “Моя донька лікує тіло, а я лікую душу… Тож ми разом робимо дуже гарну справу заради Життя, Миру та Перемоги!”