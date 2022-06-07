Вперше в Олександрії проведуть спортивний турнір з популярної європейської гри

Цими вихідними в Олександрії вперше відбудеться турнір з сімейного крокету (kroket), повідомляє “Голос Громади” посилаючись на міськраду.

Крокет – популярна європейська гра, де кожний з учасників команди ударами молотка по дерев’яній кулі намагається швидше провести її через відповідно поставлені на майданчику ворота.

Спортивні змагання пройдуть 11 червня, початок об 11:00 годині на скейтпарку біля Театрального скверу.

Запрошуємо родини весело провести час.