Вперше в Олександрії провели акцію “Перша хвилина миру” (ФОТО)

Сьогодні, 8 травня, у День пам’яті та примирення жертв Другої Світової війни на площі Соборній вночі провели акцію “Перша хвилина миру”. Повідомляє “Голос Громади”.

Акція розпочалась о 22:30 піснею “Степом” у виконанні Віти Кулик. В цей час у центрі міста зібралось багато містян — небайдужих олександрійців, активістів громадських організацій, представників влади.

Протягом заходу звучали вокальні тематичні композиції та особливо зворушливим для всіх присутніх був зачитаний лист чоловіка з фронту…

Учасники акції вшанували пам’ять загиблих у війні хвилиною мовчання.

Наприкінці заходу міський голова Сергій Кузьменко побажав усім миру і згадав про хлопців, які сьогодні боронять нашу Україну. Після чого усі, у кого була квітка маку, прикрасили нею карту України як нагадування про те, що саме в цей час 8 травня 1945 після підписання Акту про капітуляцію нацистської Німеччини в Європі закінчилася Друга світова війна.

Україна приєдналася до міжнародної акції “Перша хвилина миру” у 2015 році і сьогодні в Олександрії її провели вперше.