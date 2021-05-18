Вперше за 25 років юні науковці МАН Кіровоградщини отримали 35 нагород у науково-дослідницькому конкурсі

Уперше за всю історію вихованці Малої академії наук Кіровоградської області здобули 35 призових місць на конкурсі науково-дослідницьких робіт МАН України. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

Юні науковці обласної академії представили на конкурсі 57 наукових робіт і вибороли 5 перших місць, 11 других і 19 третіх.

Перемогу вихованцям принесли науково-дослідницькі роботи з історії України, соціології, валеології та інших дисциплін.