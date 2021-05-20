Впродовж для в Олександрії пройдуть тематичні заходи до Дня вишиванки

Сьогодні, 20 травня, з нагоди свята День вишиванки в Олександрії відбудеться ряд культурно-розважальних заходів, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Олександрійської міської ради.

З 10:00 до 14:00 години на головній площі міста відбудеться виставка-ярмарок від олександрійських майстрів народного мистецтва «Українська душа – моя вишиванка».

У Палаці урочистих подій діятиме виставка вишитих виробів «Скарби моєї родини».

На центральній площі о 13:30 годині пройде акція єдності «Українська душа – моя вишиванка» за участю політехнічного коледжу та військової частини №2269.

В міському музейному центрі ім.Худякової А.Ф. о 15:00 години пройде етно-фест на тему «Вишиванка – спадок народу».

З 17:30 до 18:00 години на площі Соборній біля кінотеатру для олександрійців виступатимуть вихованці ГО «Молодіжний хореографічний колектив «Авантюрин».

З 18:00 до 19:00 години на майданчику перед ПК «Світлопільський» аматорські колективи долучаються до свята і готують концертну програму «А над світом українська вишиванка цвіте».

Крім того, бібліотекарі готують низку заходів для своїх читачів як на базі бібліотечних закладів, так і в онлайн-форматі у мережі Фейсбук.

Заходи проводитимуться з дотриманням соціальної дистанції, маскового режиму та інших протиепідемічних норм.