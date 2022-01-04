Все більше мешканців Олександрії вакцинуються від коронавірусної хвороби

Понад тисячу громадян Олександрійської громади вакцинувалося минулого тижня, з 28 грудня по 1 січня, на базі пункту масової вакцинації населення, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на міськраду.

З кількості вакцинованих 20% складають громадяни, які вакцинувалися першою дозою вакцини.

Переважно олександрійці віддають перевагу вакцині Pfizer, якою щепилося 606 людей, CoronaVac обрали 383 громадянина, вакциною AstraZeneca імунізувалося 10 людей та Модерною – 10 чоловік.

Пункт масової вакцинації населення працює щодня з 9:00 до 15:00 години у фоє палацу культури «Світлопільський».