Все більше олександрійців, хворих на COVID-19, потребують штучної вентиляції легень

За оперативною інформацією щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії, впродовж вихідних зроблено 110 ПЛР-тестів, виявлено 14 нових випадків прояву COVID-19.

Сьогодні в Олександрійській громаді лікується 321 хворий на коронавірус.

У стаціонарі інфекційного відділення перебуває 55 пацієнтів, 8 із яких знаходяться під апаратами ШВЛ.

Удома під наглядом лікарів залишається 266 людей, серед них 17 дітей.

На пневмонію наразі хворіє 376 жителів громади.

У стаціонарах міських лікарень знаходиться 22 дитини та 81 дорослий, 1 пацієнт потребує штучної вентиляції легень.

На амбулаторному лікуванні перебуває 273 хворих, у тому числі 4 дітей.