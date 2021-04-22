Всі до школи! (олександрійські ЗНЗ повернуться до звичного режиму роботи)

Про відновлення очного навчання у загальноосвітніх закладах міста повідомив олександрійський міський голова Сергій Кузьменко, інформує «Голос Громади».

«Маємо непоганий сигнал – трішки менше людей стало хворіти. У лікарні зараз перебуває на 10 людей менше, ніж це було тиждень тому» – таке повідомлення зробив Сергій Кузьменко на сьогоднішньому засіданні виконавчого комітету. Отож виходячи з послаблення пандемічної ситуації в Олександрії міська влада своїм рішенням дозволила з 26 квітня школам міста повернутися до очного навчання.

Як відомо, заклади загальної середньої та позашкільної освіти перебували на дистанційному навчанні протягом з 29 березня по 23 квітня.