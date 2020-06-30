Всі місцеві хабарники-чиновники аж затремтіли від жаху…

В Олександрійській міській раді, ймовірно, з`явиться посада (посади) під назвою «уповноважена особа з питань запобігання корупції у виконавчому органі міської ради», повідомляє «Голос Громади».

Документ «Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому органі міської ради» затвердив виконком міськради на своєму черговому засіданні. Доповідав з цього питання заступник начальника юридичного управління міської ради Георгій Волков.

Спираючись на Закон України «Про запобігання корупції» та на Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції», дане місцеве Положення містить три сторінки машинописного тексту. В ньому є зокрема такі цікаві пункти:

«Уповноважена особа призначається розпорядженням Олександрійського міського голови за поданням керівника виконавчого органу з числа посадових осіб виконавчого органу міської ради відповідно до Закону…» (посилання на закон);

«Уповноважена особа підзвітна і підконтрольна міському голові. Міський голова забезпечує гарантії незалежності уповноваженої особи від втручання у його (її) роботу»;

«Уповноваженій особі забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв`язку з виконанням службових обов`язків крім випадків, встановлених законом»;

«Основними завданнями уповноваженої особи є: 1)організація, розроблення та контроль за проведенням заходів; 2) організаційна робота з оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу; 4)здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, інформування міського голову та НАЗК про конфлікти інтересів; 5)перевірка факту подання суб`єктами декларацій та повідомлення НАЗК про випадки неподання або несвоєчасного подання; 7)забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону» (а також інші завдання – прим.ред) ;

«8.Організовує роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних дій»;

«9.Співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом»;

«14.Повідомляє у письмовій формі міського голову про вчинення корупційних дій посадовими особами виконавчого органу»;

«15.Інформує НАЗК у разі не направлення кадровою службою виконавчого органу завіреної паперової копії документа про накладення (скасування) дисциплінарного стягнення за вчинення корупційних правопорушень для внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення»;

«16.Організовує роботу та бере участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до корупційного правопорушення»;

«17.Веде облік посадових осіб виконавчого органу, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень».

Вибірково наведений тут перелік обов`язків не повний: затверджене Положення містить ряд інших пунктів про обов`язки уповноваженої особи, яка, очевидно, буде числитися у штаті конкретного виконавчого органу, отримуватиме там зарплату і сама ж контролюватиме діяльність цього органу та його керівника. Виходить такий собі «самоконтроль» виконавчого органу від корупційних дій?..