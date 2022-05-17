Всі олександрійські школи змінили назви!

Сьогодні на черговій сесії Олександрійської міської ради погоджено рішення виконавчого комітету, ухвалене на його минулому засіданні, щодо зміни типу та повного найменування закладів загальної освіти Олександрійської громади. Рішення винесене відповідно до вимог державного законодавства у сфері реформування освіти.

Школи Олександрійської громади у подальшому позбудуться своїх довгих, громіздких і часто незграбних назв, змінивши їх на більш лаконічні і зрозуміліші:

1) Ліцей імені Т. Г. Шевченка замість «Навчально – виховне об`єднання «Олександрійська гімназія ім. Т. Г. Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа мистецтв».

2) Гімназія імені Д. І. Чижевського замість «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 2 імені М. Горького».

3) Гімназія № 6 замість «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 6».

4) Початкова школа замість «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів № 7».

5) Гімназія № 8 замість «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів № 8».

6) Гуманітарний ліцей замість «Навчально – виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 9 – спеціалізована школа».

7) Ліцей № 10 замість «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 10».

8) Ліцей інформаційних технологій замість «Навчально – виховний комплекс «Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована школа ІІ ступеня».

9) Ліцей № 12 замість «Навчально – виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 12 – дошкільний навчальний заклад».

10) Ліцей № 15 замість «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 15».

11) Ліцей № 17 замість «Олександрійський навчально – виховний комплекс (загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів № 17 – ліцей)».

12) Гімназія «Сузір`я – 19» замість «Навчально – виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 19 – дошкільний навчальний заклад «Лісова Казка».

13) Мультипрофільний ліцей замість «Навчально – виховний комплекс «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа».

14) Марто–Іванівська гімназія замість «Навчально – виховний комплекс «Марто–Іванівський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад».

15) Звенигородська гімназія замість «Навчально – виховний комплекс «Звенигородський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад».

16) Головківська гімназія замість «Головківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти».

17) Ізмайлівська гімназія замість «Ізмайлівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів».

Нові назви шкіл почнуть діяти після зміни статутів у цих навчальний закладах, орієнтовно у липні-серпні поточного року.

Таким чином, в громаді діятиме по 8 гімназій та ліцеїв і 1 початкова школа. Зміни впроваджені у рамках реформи Нової української школи, яка передбачає три рівні шкільної освіти. Перший рівень (початковий) розрахований на чотири роки навчання. Другий рівень (базовий) має охопити з п’ятого по дев’ятий класи. А старша школа буде профільною і включатиме останні три роки навчання.

За ідеєєю державного рефформування, освітня реформа суттєво підвищить якість навчання та дасть дітям максимально реалізувати потенціал в майбутньому.