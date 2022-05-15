Всі юні художники олександрійщини запрошуються до конкурсу в Іспанії!

Про це повідомила засновниця художньої галереї «VashArt» Ірина Кваша: «Діти Олександрії та району, УВАГА – КОНКУРС «Намалюй Україну, якою ти її хочешь показати іншим країнам». Давай разом розповімо, яка вона чудова, самобутня та багата історією. Вік – до 18 років включно. Одна лише умова – малюнок має бути на папері формату А3 (30х40см). Обов’язково на зворотній стороні підпишіть ПІБ ТА ТЕЛЕФОН ВАЙБЕР МАМИ ДЛЯ ЗВ’ЯЗКУ (у разі перемоги, ми з вами зв’яжемось, щоб вислати подарунки). Збір робіт – в Першій Кав’ярні на Соборній, крайній термін – 20 травня (включно). Конкурс відбудеться за підтримки Української асоціації “Джерело” та Консульства України в Барселоні. Одного переможця обере консул, другого- президент асоціації, третього – я. На переможців чекатимуть чудові подарунки з Іспанії. На виставці іспанці матимуть змогу забрати роботу собі, зробивши пожертву, а зібрані кошти ми відправимо на потреби армії (цікаво, скільки вдасться зібрати?) Робіть репост, та долучайте активно діток!» – йдеться у повідомленні