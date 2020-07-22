Встановлювати газові котли у багатоповерхівках Кіровоградщини дозволено лише до 3 поверхів

Європейська Бізнес Асоціація підтримала зміни до ДБН В.2.5.-20:2018 «Газопостачання», затверджені Наказом Мінрегіону від 17 лютого 2020 р. № 47, які вступають в силу з 1 червня 2020 р., повідомляє «Голос Громади».

Цими змінами знято обмеження на встановлення газовикористовуючого обладнання для поквартирного опалення та гарячого водопостачання (бойлери, котли, тощо) при висоті будинків до 10 поверхів.

Раніше діяли норми, що дозволяли встановлювати таке обладнання при висоті будинків лише до 3 поверхів (затверджені Наказом від 15 листопада 2018 р. №305 та вступили в силу з 1 липня 2019 р.).

Обов’язкові умови для встановлення – приміщення кухні заввишки не менше ніж 2,2м за наявністю природного освітлення (незалежно від наявності плити); внутрішній об’єм кухні прри застосуванні теплогенераторів з відкритою камерою згорання повинен бути на 6м3 більше, передбаченого пунктом 9.27 ДБН; площа припливного пристрою повинна складати не менше ніж 0,025м2; в приміщеннях кухонь, інтегрованих в структуру житлової кімнати допускається встановлення тільки теплогенераторів з закритою камерою згорання.