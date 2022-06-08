Вступ-2022: закінчився перший етап підтвердження участі в основній сесії НМТ

Учора, 7 червня 2022 року, завершився перший етап підтвердження участі в основній сесії НМТ. Станом на восьму годину 7 червня 2022 року спеціальну форму, розміщену на інформаційній сторінці у вкладці «Підтвердження участі в НМТ», заповнили понад 214 тис. учасників. В Україні тест готові складати майже 190 тис. осіб, за кордоном – понад 25 тис.

Другий етап розпочнеться з 21 червня і триватиме до 7 липня. На цьому етапі потрібно остаточно вибрати місто, країну, а також у разі необхідності можна змінити населений пункт.

Можливість завантажити запрошення-перепустку з’явиться після проходження двох етапів підтвердження участі в НМТ (після 12 липня). У запрошенні буде зазначено дату, час і місце складання основної сесії.

Охочі, які до 7 червня не мали змоги підтвердити участі в НМТ, можуть узяти участь у додатковій сесії тестування. Для цього вони мають дотримуватись алгоритму:

з 8 до 18 липня ー підтвердити участь у додатковій сесії тестування і вибрати місто, де буде зручно скласти НМТ;

з 1 до 10 серпня ー надати остаточну інформацію про бажання скласти НМТ;

до 12 серпня ー отримати запрошення-перепустку з місцем розташування тимчасового екзаменаційного центру для складання НМТ і датою та часом початку тестування;

16-20 серпня ー узяти участь у додатковій сесії НМТ.

Крім того, вступники, які не встигли заповнити реєстраційну картку до 19 квітня, матимуть змогу зробити це з 10 червня до 20 червня, таким учасникам буде запропоновано скласти тестування уже в додаткову сесію.