Вступив у дію новий Реєстр лікарських засобів за програмою «Доступні ліки»

Майже 140 лікарських засобів долалося для лікування цукрового діабету І типу, нецукрового діабету, а також епілепсії, розладів психіки та поведінки, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Держпродспоживслужбу області.

Новий Реєстр складається з двох частин:

лікарські засоби, крім препаратів інсуліну – тобто ліки для лікування в амбулаторних умовах нецукрового діабету та розладів психіки та поведінки, епілепсії;

препарати інсуліну – для лікування в амбулаторних умовах цукрового діабету.

Які препарати включені у новий Реєстр лікарських засобів?

5 для лікування нецукрового діабету (МНН «Десмопресин»), всі безоплатні;

57 – для лікування розладів психіки та поведінки, епілепсії, з них 18 – повністю безоплатні. МНН – «Амітриптилін», «Вальпроєва кислота», «Галоперидол», «Карбамазепін», «Клозапін» «Ламотриджин», «Рисперидон», «Флуоксетин»;

76 – це препарати інсуліну. А саме:

22 препарати, з яких 14 безоплатних – інсуліни та аналоги для ін’єкцій швидкої дії;

16 препаратів, з яких 11 безоплатних – інсуліни та аналоги для ін’єкцій середньої тривалості дії;

22 препарати, з яких 14 безоплатних – комбінації інсулінів середньої і тривалої дії для ін’єкцій з інсулінами швидкої дії;

16 препаратів, з яких 8 безоплатних – інсуліни та аналоги для ін’єкцій тривалої дії.

Водночас, Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, станом на 05 серпня 2021 року, до якого включені лікарські засоби для лікування в амбулаторних умовах серцево-судинних захворювань, зокрема з первинною та вторинною профілактикою інфарктів та інсультів, цукрового діабету II типу та бронхіальної астми, та який діє на даний момент, залишається чинним та діятиме одночасно з новим Реєстром.