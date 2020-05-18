Встигніть запастись водою: відсьогодні в Олександрії розпочнеться хлорування

В Олександрії з 18 по 20 травня 2020 року проводитиметься планова дезінфекція (гіперхлорування) магістрального районного водоводу “Дніпро-Кіровоград” і мереж населених пунктів, що обслуговує підприємство, повідомляє «Голос Громади».

В Олександрії хлорування розпочнеться сьогодні з 18 години і триватиме до 20 травня 18.00 години.

У водоканалі закликають з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та запастись питною водою на момент проведення хлорування та утриматись від споживання води в сирому вигляді до повного зникнення запаху хлору (орієнтовно 3-4 доби).