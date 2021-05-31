Втрата свідомості та струс мозку: на Олександрійщині дівчина-підліток травмувалась під час падіння з велосипеду

14-річна дівчинка, що проживає у селі Млинок Олександрійського району впала з велосипеда. Через тяжкість отриманих травм дівчину доправили до реанімації обласної клінічної дитячої лікарні в Кропивницькому.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт CBN.

До лікарні травмовану доставили в ніч з 28 на 29 травня. Наразі дитина знаходиться без свідомості. В неї струс мозку та закрита черепно-мозкова травма.

«Поки зарано давати якісь прогнози. Зараз їй вводять препарати, і складно щось казати», – йдеться у повідомленні.