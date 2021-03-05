Вуличні гастролери: благодійність чи банальний «розвод»?

Понад тиждень в Олександрії «гастолювали» нібито благодійники з іншої області, при цьому втікаючи від правоохоронців, повідомляє «Голос Громади».

Намет із звуковим пультом, музичною і підсилювальною апаратурою, з якого лунало «живе» виконання пісень, протягом минулого тижня і ще трохи раніше можна було бачити у різних місцях Олександрії. На наметі значилося, що це благодійний фонд під назвою «Спарта», який збирає кошти на лікування хворого на тяжку хворобу хлопчика. Тут же на банері намету були надруковані фото дитини з матір`ю, чиїсь повні банківські реквізити (можливо, цього фонду), відомості про реєстрацію і телефони. За пультом зазвичай стояв один з виконавців, який у мікрофон під «мінусовку» співав пісні; іноді просто включалася фонограма. Репертуар – виключно російськомовні шлягери і те, що зветься в народі «русским шансоном».

Одним з найбільш улюблених у музикантів-благодійників місцем було перехрестя вулиць Братської і Григорія Усика, перед входом у магазин АТБ, де вони спочатку концертували протягом трьох робочих днів підряд – з ранку і десь до 17-ї години. Місце людне, перехожі, прочитавши написи з фотознімком дитини, кидали у скриньку, що стояла перед наметом, гроші…

Музика і спів з гучномовців цілі дні лунали так, що їх добре чутно було на всі чотири суміжні з перехрестям квартали і навіть далі. На це і почали ремствувати жителі будинків, особливо тих, що розташовані поруч з перехрестям. «Голос Громади», зацікавившись невдоволенням людей, спробував провести власне розслідування законності такої діяльності вуличних музикантів (як виконавців-солістів, їх було нараховано принаймні три – двоє молодих чоловіків і жінка, які змінювали одне одного). На запитання, що це за фонд, ними було зазначено, що він з Одеси і що його члени «направили лист-повідомлення до Олександрійської міської ради про благодійну діяльність».

Насправді «Голосу Громади» вдалося дізнатися, що до міської ради лист від БФ «Спарта» дійсно надходив, але відповідних документів до нього додано не було і погодження в міськраді не давали. Та й навіть просто направити кудись, комусь листа-повідомлення – цього буде замало: треба ще й отримати відповідь, до того ж – позитивну. Адже як відомо, все, що відбувається на вулицях міста, повинно погоджуватися з місцевою владою та відповідними профільними службами: наприклад, дозвіл на вуличну торгівельну діяльність дає виконком за погодження управління економіки, будь-які будівельні роботи – так само, але з погодженням управління ЖКГ і архітектури та містобудування міськради тощо. А щодо концертної діяльності – тут повинно бути повідомлене управління культури, як виконавчий орган міської влади, після чого своє погодження повинен надати виконком. Таким є закон і хоче хтось чи ні, але його повинні дотримуватися всі, незалежно від того, з якою метою вони діють.

В реальності, як з`ясувался, так званий фонд «Спарта» в Олександрії ніяких дозволів не мав і навіть не намагався їх отримати. З простої цікавості «Голос Громади» запитав у адміністрації супермаркету АТБ – можливо, хоч її поставили до відома заїжджі музиканти (адже вони працювали впритул біля магазину)? Відповідь була така сама: ні, не повідомляли.

Далі ми зателефонували по одному з номерів, зазначених на банері перед наметом. На тому кінці зв`язку (з Одеси) відповів чоловічий голос, який назвався Спартаком, головою одеського благодійного фонду «Спарта». На запитання, чому його фонд працює не в правовому полі, чоловік доволі зухвало намагався переконати, що «ніяких дозвільних документів від місцевої влади його благодійній організації та волонтерам-артистам, які у ній працюють, від олександрійської влади не потрібно». При цьому він голослівно послався на Конституцію України, «яка не забороняє займатися благодійністю». Як аргумент, чоловік пропонував «скинути на вайбер копії листів, направлених міській владі» та відео з хлопчиком, на лікування якого вони збирають кошти. Співрозмовник говорив багато і запально, але лише все навколо Конституції, яка дозволяє…(далі все по колу).

А потім гастролерами зацікавилася Муніципальна безпека Олександрійської міської ради. Не надавши їй ніяких документів, музиканти на вимогу правоохоронців згорнули свої концерти біля АТБ. Але вже наступного дня ці «бродячі артисти» були помічені на проспекті Соборному в районі райпобуткомбінату. Звідти вони через день мігрували у Південний мікрорайон, потім, так само зігнані «муніципалами», мігрували на Тинду, в район місцевого супермаркету, де просили дирекцію магазину підключитися своєю звукоапаратурою до їхньої електромережі… Ще через день знову повернулися до АТБ на вул.Братській. Попрацювали пару годин і знову їхня діяльність була припинена працівниками Муніципальної безпеки з останнім суворим попередженням, про що «Голос Громади» повідомив начальник служби Володимир Переверзєв. Після цього сліди БФ «Спарта» в Олександрії начебто загубилися, але люди подейкували, що цей намет з заїжджими співаками нібито ще раз бачили в районі площі Покровської…

…Що ж, можливо, ці вуличні гастролери і справді заробляли гроші з благородною метою – на лікування дитини, хто знає. Адже перевіряти банківські рахунки та походження державної реєстрації фонду – справа, як відомо, далеко не всім не доступна. Але якщо це такий серйозний фонд з серйозними намірами, то чому він тоді так несерйозно ставиться до вимог закону, зокрема – про місцеве самоврядування? Адже здавалося б, що може бути простіше – заздалегідь погодити свої виступи з міською владою, яка напевне, без вагань би дозволила це фонду за умови надання ним відповідних документальних підтверджень? Натомість «волонтери» і їхній «голова фонду» ігнорували вимоги закону, відверто брехали пересічним людям і посадовцям Муніципальної безпеки та потім неодноразово втікали від неї і знову піратським способом «тішили слух» людей своїм оглушливим «русским шансоном» то в одному мікрорайоні міста, то в іншому. При цьому, якщо розібратися, вони порушили відразу декілька й інших норм законів – наприклад, створюючи надмірний шумовий фон на людних вулицях міста, на що скаржилися його мешканці. А про мовний закон ми вже й не говоримо: він також регламентує квоту українського та іноземного контенту у публічному виконанні музичних творів… Одним словом, навіть маленька брехня, як відомо, викликає велику недовіру. І тоді від неї виникає сумнів: чи справді гроші зі скриньки, у яку кидали свої гривні добросердні олександрійці, підуть на лікування реальної хворої дитини, чи може, просто в кишеню якомусь «голові фонду» та його заїжджим за 400 кілометрів, одеським «волонтерам». І тоді таке заробітчанство взагалі набуває дуже неприглядного з морального боку вигляду – щоб більше розжалобити людей, прикриватися фотознімком хворої дитини…Спростування останнього припущення «Голос Громади», на жаль, не отримав. До речі, про цих гастролерів люди повідомили також відділ Олександрійської поліції. Можливо, її працівники ще нададуть щодо цього свої висновки.