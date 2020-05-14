Вуличну торгівлю навколо Олександрійського центрального ринку заборонено

Виконавчий комітет своїм рішенням заборонив торгівлю на прилеглих до центрального ринку вулицях, повідомляє «Голос Громади».

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні виконкому сьогодні, 14 травня на виконання не лише вимог урядової постанови щодо запобігання поширенню коронавірусу в умовах карантину, а й на виконання приписів Держпродспоживслужби. Воно стосувалося заборони торгівлі на вулиці Григорія Усика (колишня Червоноармійська) на ділянці від вул. Садової до вул.Ярмаркової і на вулиці Григорія Сокальського (колишня вул. К.Лібкнехта) на ділянці від вул.Діброви до вул. Петра Сагайдачного. Заборона поширюється не лише на продукти харчування, а й на торгівлю будь-якими іншими товарами. В той же час при прийнятті рішення було уточнення: як виняток, для торгівлі у зазначених місцях може становити лише так звана сезонна продукція – розсада.

У зв`язку з вищезгаданою забороною цим же рішенням виконком зобов`язав директора КП «Олександрійський центральний ринок» перемістити продавців продовольчою та сільськогосподарською продукцією з вулиць на тимчасовий майданчик по вул. Петра Сагайдачного до впорядкування сектору «А» на центральному ринку в термін до 22 травня цього року. Присутній на засіданні виконкому директор ринку Юрій Нос запевнив, що вільні місця на ринковій території вже попередньо підготовлені і в перспективі ця робота продовжуватиметься.

Слід зазначити, питання обмеження, або повної заборони вуличної торгівлі на прилеглих до центрального ринку територіях намагалися вирішити протягом вже не одного десятиліття міські влади різних скликань, але щоразу безуспішно: проблема виявилася дуже живучою. Отож і цього разу на засіданні обговорення проекту рішення проходило доволі жваво. Було також порушено питання щодо ряду інших «тимчасових» торгівельних майданчиків, котрі вже давно стали фактично постійними і розростаються у цілі стихійні базари як на інших вулицях Олександрії, так і на його головному проспекті – Соборному. Особливе занепокоєння у присутніх викликала повна відсутність санітарного контролю за якістю харчових продуктів, які продаються на таких численних вуличних «п`ятачках». Але ця проблема не знайшло свого відображення у прийнятому рішенні – питання інших стихійних ринків виходило за його рамки.

А сьогоднішнє рішення про заборону торгівлі на вулицях Г.Усика і Г.Сокальського набуває чинності з дати його офіційного оприлюднення.