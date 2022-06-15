Ви водій? Для вас є робота!

На Кіровоградщині є потреба у водіях автотранспортних засобів. Ці фахівці затребувані у переважній більшості у галузі сільського господарства.

Працювати на вантажних автомобілях марок КамАЗ, РЕНО, МАН та ЗІЛ. Є й вакансії для роботи на автобусах ПАЗ, Богдан та ін.

Заробітна плата – від 6 550 до 15 000 гривень. Різниця в зарплатні залежить від кваліфікаційного рівня, категорії працівника та досвіду роботи тощо.

Такі вакансії зареєстровані у Кіровоградському та Олександрійському міськрайонних центрах зайнятості, Знам’янській та Світловодській міськрайонних, Голованівській, Новоукраїнській, Олександрівській, Онуфріївській, Петрівській районних філіях Кіровоградського обласного центру зайнятості.

З іншими наявним не тільки в регіоні вакансіями, а й за його межами можна ознайомитися на сайті Кіровоградського обласного центру зайнятості. Онлайн-помічник за посиланням: https://is.gd/LQ66ql.

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