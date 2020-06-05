«Ви занадто рано розслабились!» – сказав міський голова олександрійцям

Міський голова Степан Цапюк попередив про ймовірність погіршення коронавірусної ситуації в Олександрії, повідомляє «Голос Громади».

Такий вступ зробив мер міста на черговому засіданні виконавчого комітету сьогодні, 5 червня. За його словами, ситуація з поширенням коронавірусної інфекції в країні взагалі та в Олександрії зокрема останніми днями стала загрозливішою. Погіршився цей показник також на Кіровоградщині, а Олександрія отримала двох хворих, інфікованих COVID-19. (Даних про наявність інфекції у близьких членів родин цих двох інфікованих поки що немає, отож цілком можливо, що кількість захворілих у місті може бути більшою).

Міський голова вважає це з одного боку, наслідком послаблення карантинних заходів у державі взагалі та головне – легковажним ставленням жителів міста до протиінфекційних правил. «Олександрійці останнім часом занадто рано розслабились: ходять скрізь без масок та ігнорують загальні правила санітарії!» – сказав С.Цапюк і закликав присутніх на засіданні ЗМІ донести до уваги жителів міста про необхідність дотримуватися противірусних вимог, оскільки ситуація як в країні, так і в Олександрії ще далека від задовільної.

Для довідки: наприклад, за даними офіційної державної статистики, рекордна кількість нових хворих на COVI-19 за добу в Україні за весь попередній період карантину була відзначена позавчора, а вчора вона була не набагато меншою. Вітчизняні фахівці припускають імовірність «другої хвилі» поширення коронавірусної інфекції в країні, спричиненої відновленням роботи різних громадських закладів, внутрішніх авіа- та інших транспортних пасажироперевезень тощо.