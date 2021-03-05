Видача “Пакунків малюка” у Кіровоградській області може завершитися щойно розпочавшись

На початку лютого пологовий будинок Кропивницького отримав 86 пакунків малюка і вони закінчилися вже за 2,5 тижні. Середня народжуваність в цьому медичному закладі становить близько 150 немовлят на місяць. Наразі у всій області залишилось близько 300 боксів. Чи вистачить їх до наступних поставок і коли вони будуть – поки що невідомо. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на інформацію пресслужби компанії-виробника.

Компанія-виробник «Пакунків малюка» ТОВ «Скай Трейд Україна» повідомила, що всі заплановані поставки в Кропивницький та область вже завершено. А тендер на закупівлю нових бебі боксів ще не оголошено. Тож, дата та обсяги нових поставок наразі нікому не відомі.

Перелік закладів, які отримають Пакунок малюка і обсяги поставок на початку року сформувало та узгодило Міністерство соціальної політики. Відповідно до розрахунків міністерства, закуплених Пакунків мало вистачити щонайменше до середини березня. Проте в деяких медичних закладах вони вже закінчились. А перерозподіл Пакунків з тих центрів, де Пакунків залишилось більше, не передбачений процедурою. Тому новоспечені батьки вимушені виписуватись з пустими руками та звертатися за своїм Пакунком малюка до соцзабезів із довідкою, допоки там вони ще залишились.

Про наявну кількість Пакунків і поточні потреби місцеві департаменти соціального захисту регулярно звітують Мінсоцполітики, як головному керівному органу програми.

Що має статися, аби Кіровоградську область знову забезпечили Пакунками малюка?

Міністерство соціальної політики має провести тендер. Одразу після проведення тендеру розпочинається виробництво Пакунків, яке триває місяць. Тільки після цього стане можливою нова поставка Пакунків малюка в пологові будинки та центри соцзабезпечення в Кропивницькому та області. Поставити питання з приводу появи бебі боксів в місті Кропивницький можна за контактами на сайті:

https://www.msp.gov.ua/content/kontakt.html