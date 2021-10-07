Вихід в ОСББ набуває масового характеру

Цілу низку багатоповерхових будинків передала Олександрійська міськрада у підпорядкування новостворених ОСББ за останній час, повідомляє «Голос Громади».

Чергова (дванадцята) сесія Олександрійської міської ради на клопотання об`єднань співвласників багатоквартирних будинків ухвалила рішення про безоплатну передачу багатоквартирного будинку по проспекту Соборному, 113 з управління комунального підприємства «Житлогосп» в управління ОСББ «Соборний-113»;

багатоквартирного будинку по вул.Григорія Сокальського, 35 – в управління ОСББ «Успіх-35»;

багатоквартирного будинку по вул.6-го Грудня, 137 – в управління ОСББ «Затишна оселя 137»;

гуртожитку по проспекту Соборному,136 – в управління ОСББ «Соборний, 136».

Крім того, на останньому черговому засіданні виконавчого комітету міськради було затверджено акти прийому- передачі будинків за адресами площа Покровська, 76 та проспект Будівельників,32а з підпорядкування КП «Житлогосп» в управління ОСББ «Зоряне 89» та ОСББ «Престиж 32а» відповідно.