Вийшла у світ нова книга В.Голобородька з історії Олександрії

Олександрійський журналіст і краєзнавець Віктор Голобородько презентував свою нову працю «Олександрія. Історія Задніпров`я», повідомляє «Голос Громади».

Захід пройшов грудневого вечора у затишному залі антикафе «Будинок Піщевича» за участі олександрійських журналістів, представників місцевої влади, освіти, знавців краєзнавства. І звичайно ж, самого автора, який цікаво, доступно і наочно, з демонстрацією слайдів, презентував аудиторії книгу.

Що можна сказати про цей твір? Якщо зовсім коротко – то як зазначив сам автор, «це не суто історико-дослідницька праця, а майже 400 сторінок публіцистики», цим наголошуючи саме на жанрі нарису, захопливій розповіді про історію міста Усиківки-Олександрії у науково-популярному спрямуванні. А от якщо говорити трохи детальніше…

Взагалі про різні історичні періоди нашого міста місцевими краєзнавцями написано вже чимало книжок загалом різного «формату» і це, безумовно, добре. Працював також раніше у даному напрямку і журналіст за фахом та краєзнавець за покликанням Віктор Голобородько. Отож нова книга – вже не перша його робота. Але як на наш погляд, вона помітно виділяється з ряду вже існуючих творів відповідного напрямку і тематики.

Передусім, складається враження, що автор у висвітленні подій зовсім давніх, не зовсім або й просто недавніх, намагався бути якомога менше упередженим і доносити до читача лише факти. І при цьому не надто перевантажуючи його архівно-документальними свідченнями, цифрами, посиланнями, таким чином надаючи читачу можливість «увімкнути» власні уяву та мислення.

По-друге, як зазначив Віктор Голобородько, він ставив перед собою за одне з головних завдань – розповідати у своєму творі не тільки про ті історичні «пласти», які вже копані і перекопані іншими дослідниками, а про те, що ними згадувалося дуже скупо або й взагалі про таку «цілину», якої «лопата» попередніх краєзнавців ще не торкалася. І ось цих надзвичайно цікавих сторінок та розділів про Олександрію і край, де вона під кількома своїми попередніми назвами існувала у давнину, у книзі достатньо. Зокрема автор переконує (з посиланнями на низку авторитетних історіографічних джерел), що насправді соціум, як такий, з`явився на місці майбутньої Усиківки ще за багато століть до дати її заснування (1746 р), яку у нас прийнято вважати «канонічною»…Та й навіть чимало з тих історичних подій, начебто добре відомих більшості олександрійців з раніше поданої у дусі «соціалістичного реалізму» інформації, як непорушної істини, можуть бачитися після прочитання книги у зовсім в іншому світлі. Або принаймні спонукатимуть читача замислитися над тим, що абсолютної істини часто буває досягти неможливо, оскільки вона – лише сукупність відносних істин (особливо це стосується історії, як науки)…

Ця історія Олександрії «у новому написанні» цікава і тим, що вона – «універсальна»: її 395 сторінок містять розділи, починаючи з тектонічного походження місцевості, на якій ми всі живемо, її археологічного минулого («Від вогненного народження до степових пірамід») і далі – про часи козаччини (до речі, зовсім інша, свіжа і відмінна від звичної «шароварщини» розповідь), імперської Олександрії, періоду ХХ століття і закінчуючи аж дев`яностими – двотисячними роками з усіма їхніми часовими прикметами і ознаками. Ще один важливий момент: безліч таких невідомих або малознаних для широкого читача відомостей у книзі В.Голобородька викладені ним живою і доступною мовою, а весь багатоплановий «контент» скомпонований у компактні розділи і підрозділи таким чином, що книгу можна починати читати з будь-якого з них «під настрій» і за бажанням. Але вся ця струнка «система» вибудувана з почуттям і знанням, з використанням дуже багатьох різних джерел, на які з великою повагою посилається автор – у тому числі досліджень знаменитого В.Никифорова і закінчуючи творами краєзнавця нашої сучасності А.Кохана. З усього відчувається, що написанню книги передувала багаторічна копітка праця з архівними документами та безліч бесід з живими свідками сучасної історії міста.

А головну ідею книги Віктор Голобородько означив, як намагання донести до олександрійців, що історія нашого «провінційного» міста не менш багата і яскрава, ніж історії багатьох відомих мегаполісів. Варто лише зацікавитися нею – і прийдуть несподівані відкриття нового та ясне переосмислення вже відкритого.

Розповідати про особливі «родзинки» книги можна довго, але… читачу краще її самому прочитати – «в оригіналі». А підсумовуючи, можна сказати, що «Олександрія. Історія Задніпров`я» цілком варта того, щоб бути настільною книгою читачів дуже широкого вікового кола; тих, хто вперше зацікавився історією рідного краю, і таких, що вже мають з цього певні знання. Вона прорецензована відомими на Кіровоградщині і за її межами дослідниками минулого – Олегом Бабенком, істориком, член правління Національної спілки краєзнавців України, директором Державного архіву Кіровоградської області та Юрієм Митрофаненком, кандидатом історичних наук, краєзнавцем, автором книг з історії нашого краю. Книга ілюстрована малюнками Юлії Колякіної. Видання вийшло у світ завдяки ТОВ «Діджибукс Прес».

«Голос Громади» вітає Віктора Голобородька з виходом книги і бажає йому подальших творчих успіхів у дослідницькій роботі.