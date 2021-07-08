Виконком Олександрійської міськради збільшився у складі

Склад виконавчого комітету Олександрійської міської ради збільшено на одну особу, повідомляє «Голос Громади».

Таке рішення ухвалила чергова (десята) сесія міськради 7 липня, ввівши до складу виконкому Юрія Коваля, старосту сіл Звенигородка, Марто-Іванівка, Олександро-Степанівка, Головківське. (Нагадаємо, донедавна Юрій Коваль тривалий час обіймав посаду першого заступника голови Олександрійської районної державної адміністрації).

Таким чином, у складі виконавчого комітету міської ради – 18 чоловік: міський голова Сергій Кузьменко, секретар міської ради Вікторія Косяк, перший заступник міського голови Юрій Гугленко, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ірина Чемерис та Юрій Шклярук, керуючий справами виконкому Сергій Завалій, а також Юрій Коваль, Володимир Ковальчук, Олександр Авраменко, Наталія Скрипник, Віра Слєта, Вадим Півняк, Ігор Ципуринда, Єгор Ющик, Тетяна Кузьменко, Тетяна Бандурко, Микола Сироватка, Анна Хворостина.

(Участь у роботі виконавчого комітету її членів, згідно із законодавством, визначена безоплатною, на громадських засадах).