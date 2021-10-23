Вимагали неіснуючий борг: на Кіровоградщині військовослужбовцю повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Кропивницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері на вимаганні чужого майна, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 189 КК України), викрито та повідомлено про підозру військовослужбовцю однієї з військових частин Нацгвардії України у Кіровоградській області, інших двох учасників злочину затримано.

За даними слідства, двоє місцевих жителів, у змові з військовослужбовцем, з метою незаконного особистого збагачення за рахунок майна підприємця, вимагали у нього неіснуючий борг у сумі 16,5 тис. гривень.

Після одержання 21.10.2021 частини грошових коштів у сумі 8 тис. грн, злочинну діяльність вказаних осіб припинили правоохоронці.

Наразі тривають слідчі дії, проводяться обшуки за місцем реєстрації та фактичного проживання підозрюваного і затриманих.

Крім того, до суду готуються клопотання про обрання всім учасникам злочину запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, без права внесення застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі слідчого відділу з дислокацією у м. Кропивницькому Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві.

Оперативний супровід – працівники Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції України в Кіровоградській області та відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю УСБУ в Кіровоградській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.