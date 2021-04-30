Вирішено долю газону з футбольного поля ФК “Олександрія” (ФОТО)

Футбольний клуб проводить реконструкцію покриття поля і зняв поверхневий шар — газон.

Сьогодні цей “дар” передано у розпорядження військовим — трава газону зі стадіону футбольного клубу «Олександрія» буде прикрашати узбіччя вздовж місцевої в/ч 2269. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Комунальні служби транспортували старий газон до військової частини, а військовослужбовці облаштували прилеглу територію, яка враз змінилася.

Нещодавно, солдати відвідали історичний останній матч “Олександрія — Шахтар”, який було зіграно на цьому газоні.