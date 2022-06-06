Виставка картин олександрійських художників в Іспанії

31 травня в мистецькому Центрі Едуардо Уркульо (м.Мадрид, Іспанія) відбулось відкриття виставки “У майбутнє крізь минуле” робіт молодих митців з Олександрії спільно з роботами відомого іспанського художника-скульптора – Карлоса Гарсія Лаоса. Про це повідомила олександрійська художниця Ірина Кваша:

«Цей проект ми створили ще в 2019 році за підтримки Українського Культурного Фонду та встигли показати тільки в Барселоні, Саллоу і Аліканте. («Голос Громади» свого часу детально розповідав про це – прим.ред.) Потім прийшов ковід. А тепер війна зробила тему серії ще більш актальною та важливою. Діти та культурна спадщина України, яка зараз знищується та подається перевернутою. Ми маємо кричати на весь світ про свою багату історію. В картинах переплітається твочість Народної художниці Марії Приймаченко, петриківський розпис та Трипільська культура- це різні пласти, які розділяють століття, але вони формували нематеріальну спадщину України. На виставці був присутній Заступник Керівника Офісу Президента України Ігор Жовква, Посол України в Іспанії Сергій Погорєльцев, заступник Посла України в Іспанії з питань культури Сергій Синиця, Президент української асоціації “Спілка української молоді в королівстві Іспанії” та інші. Дякую за підтримку і сприяння Сергію Чайці. Все буде Україна», – каже пані Ірина.

(«Голос Громади»)