Виставка в Олександрії об’єднала школярів, митців і звичайних перехожих

Днями в Олександрії на Кіровоградщині відкрилася художня виставка про архітектуру міста. Особливістю її стало те, що авторами робіт і кураторами стали самі учні. А впродовж підготовки виставки їхньою головною менторкою стала художниця Алевтина Кахідзе.

У серії з понад 20 робіт зображені у різних художніх техніках архітектурні пам’ятки міста. Також, дещо пофантазувавши, юні митці намалювали, якими ці будівлі можуть бути у майбутньому.

“Мистецтво – це можливість щось спільно відрефлексувати або заглибитись і зрозуміти або життя людей, або життя споруд, як у випадку цієї виставки”, – наголосила менеджерка освітнього напрямку проєкту Марія Борисова на офіційному відкритті.

На виставку завітали гості різного віку. Серед відвідувачів був і художник, прихильник вуличного мистецтва, Сергій Грес. Впродовж дня з роботами ознайомились сотні відвідувачів. Олександрійці із зацікавленням вивчали також ретрофото будівель, якими ті були сотню років тому.

Робота над виставкою тривала пів року. За цей час учні творили свої картини, брали участь в онлайн-зустрічах з командою Місто-сад та Алевтиною Кахідзе, обговорювали основи мистецтвознавства, менеджменту і комунікації, ставали учасниками воркшопів. Як зізнається шкільна команда АРТ-999, від 12 січня, коли перемогли у всеукраїнському конкурсі і до 30 травня не достатньо часу для усвідомлення всіх можливостей. Однак проєкт, за словами однієї з учасниць, об’єднав і навчив цінувати взаємодію і командну роботу.

Виставка відбулася в рамках проєкту “Творимо мистецтво в шкільному саду”, реалізованого ГО “Місто-сад” за підтримки Українського культурного фонду.