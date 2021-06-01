Виставка в Олександрії об’єднала школярів, митців і звичайних перехожих

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Днями в Олександрії на Кіровоградщині відкрилася художня виставка про архітектуру міста. Особливістю її стало те, що авторами робіт і кураторами стали самі учні. А впродовж підготовки виставки їхньою головною менторкою стала художниця Алевтина Кахідзе.

У серії з понад 20 робіт зображені у різних художніх техніках архітектурні пам’ятки міста. Також, дещо пофантазувавши, юні митці намалювали, якими ці будівлі можуть бути у майбутньому.

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“Мистецтво – це можливість щось спільно відрефлексувати або заглибитись і зрозуміти або життя людей, або життя споруд, як у випадку цієї виставки”, – наголосила менеджерка освітнього напрямку проєкту Марія Борисова на офіційному відкритті.

На виставку завітали гості різного віку. Серед відвідувачів був і художник, прихильник вуличного мистецтва, Сергій Грес. Впродовж дня з роботами ознайомились сотні відвідувачів. Олександрійці із зацікавленням вивчали також ретрофото будівель, якими ті були сотню років тому.

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Робота над виставкою тривала пів року. За цей час учні творили свої картини, брали участь в онлайн-зустрічах з командою Місто-сад та Алевтиною Кахідзе, обговорювали основи мистецтвознавства, менеджменту і комунікації, ставали учасниками воркшопів. Як зізнається шкільна команда АРТ-999, від 12 січня, коли перемогли у всеукраїнському конкурсі і до 30 травня не достатньо часу для усвідомлення всіх можливостей. Однак проєкт, за словами однієї з учасниць, об’єднав і навчив цінувати взаємодію і командну роботу.

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Виставка відбулася в рамках проєкту “Творимо мистецтво в шкільному саду”, реалізованого ГО “Місто-сад” за підтримки Українського культурного фонду.

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