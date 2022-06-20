Виставка виробів з бісеру в Олександрійському музейному центрі

Музейний центр запрошує на відкриття виставки виробів з бісеру «Бісерні фантазії» Валентини Голуб 21 червня.

Це перша персональна виставка майстрині, де буде представлено більш ніж 50 її робіт – різноманітних художніх виробів ручного виготовлення. А саме: гердани, краватки, котільйони, силянки, чокери, браслети, брошки, прикраси для волосся, картини.

«Не пропустіть можливість побачити вироби з бісеру та познайомитись і поспілкуватися з майстринею Валентиною Голуб. Чекаємо вас за адресою: вул. Перспективна,14», – повідомляють організатори виставки в музейному центрі.