Витяг з реєстру територіальної громади формуватиметься на веб-порталі «Дія»

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Державна міграційна служба України спільно з Міністерством цифрової трансформації України розробили можливість формування на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг Дія витягу про місце проживання.

Таку можливість забезпечено з метою реалізації вимог законодавства про надання електронних публічних послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні.

Витяг з реєстру територіальної громади формуватиметься засобами відомчої інформаційної системи ДМС України з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів. Отримати його через портал Дія особа зможе після проходження електронної ідентифікації та автентифікації.

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Витяг, зокрема, міститиме наявну у відомчій інформаційній системі ДМС інформацію про особу, адресу та дату задекларованого/зареєстрованого місця її проживання (перебування) або адресу та дату зняття з задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), або відомості про скасування декларування/реєстрації/зняття з задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування).

Крім того, на сформований витяг автоматично наноситиметься унікальний електронний ідентифікатор (QR-код). За його допомогою громадяни зможуть пред’явити витяг під час отримання адміністративних чи соціальних послуг – інформацію можна буде зчитати та перевірити спеціальними технічними засобами шляхом отримання даних із відомчої інформаційної системи ДМС.

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Витяг формується відповідно до даних реєстрів територіальних громад станом на 23 лютого 2022 року.

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