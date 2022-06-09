Витяг з реєстру територіальної громади формуватиметься на веб-порталі «Дія»

Державна міграційна служба України спільно з Міністерством цифрової трансформації України розробили можливість формування на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг Дія витягу про місце проживання.

Таку можливість забезпечено з метою реалізації вимог законодавства про надання електронних публічних послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні.

Витяг з реєстру територіальної громади формуватиметься засобами відомчої інформаційної системи ДМС України з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів. Отримати його через портал Дія особа зможе після проходження електронної ідентифікації та автентифікації.

Витяг, зокрема, міститиме наявну у відомчій інформаційній системі ДМС інформацію про особу, адресу та дату задекларованого/зареєстрованого місця її проживання (перебування) або адресу та дату зняття з задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), або відомості про скасування декларування/реєстрації/зняття з задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування).

Крім того, на сформований витяг автоматично наноситиметься унікальний електронний ідентифікатор (QR-код). За його допомогою громадяни зможуть пред’явити витяг під час отримання адміністративних чи соціальних послуг – інформацію можна буде зчитати та перевірити спеціальними технічними засобами шляхом отримання даних із відомчої інформаційної системи ДМС.

Витяг формується відповідно до даних реєстрів територіальних громад станом на 23 лютого 2022 року.