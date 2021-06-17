Визначено дату проведення благодійного ярмарку в Олександрії

Вчора, 16 червня, під час проведення засідання виконавчого комітету було погоджено проведення благодійного ярмарку “Робимо добро разом”, повідомляє “Голос Громади”.
Ярмарок заплановано на 19 червня. Час проведення з 16:00 до 18:00 години на майданчику біля ПК «Світлопільський».
У програмі – виставка крафтових виробів, розважальна програма для дітей з аквагримом, батутами та концертом.
Виручені кошти направлять на оздоровлення дітей із внутрішньо переміщених сімей.
Захід приурочений Всесвітньому дню біженців та спрямований на підтримку і посилення соціальної уваги до людей, які через воєнні конфлікти вимушено залишили свої домівки та переїхали до інших міст.