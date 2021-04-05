Визначено режим роботи автомобільного ринку в Олександрії

Виконком Олександрійської міської ради затвердив порядок роботи авторинку, повідомляє «Голос Громади».
Рішення виконкому, ухвалене на черговому засіданні з урахуванням листа КП «Олександрійський центральний ринок», з метою належної організації роботи авторинку та забезпечення ефективної фінансово-господарської діяльності КП ОЦР, зокрема має такий вигляд:
- Організувати автомобільний ринок в м.Олександрії по Кременчуцькому шосе.
- Встановити режим роботи автомобільного ринку з 6.00 до 14.00 год. щосуботи та щонеділі.
- Уповноважити КП «Олександрійський центральний ринок» надавати ринкові послуги та справляти плату за них на території автомобільного ринку в Олександрії по Кременчуцькому шосе по тарифах, затверджених виконавчим комітетом Олександрійської міської ради.
- Зобов`язати КП «Олександрійський центральний ринок» облаштувати територію автомобільного ринку відповідно до правил торгівлі на ринках, забезпечити належне санітарне утримання та прибирання території.
- Рішення набирає чинності з дати його офіційного оприлюднення.