Визначено режим роботи автомобільного ринку в Олександрії

Виконком Олександрійської міської ради затвердив порядок роботи авторинку, повідомляє «Голос Громади».

Рішення виконкому, ухвалене на черговому засіданні з урахуванням листа КП «Олександрійський центральний ринок», з метою належної організації роботи авторинку та забезпечення ефективної фінансово-господарської діяльності КП ОЦР, зокрема має такий вигляд: