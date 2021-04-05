Визначено режим роботи автомобільного ринку в Олександрії

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Виконком Олександрійської міської ради затвердив порядок роботи авторинку, повідомляє «Голос Громади».

Рішення виконкому, ухвалене на черговому засіданні з урахуванням листа КП «Олександрійський центральний ринок», з метою належної організації роботи авторинку та забезпечення ефективної фінансово-господарської діяльності КП ОЦР, зокрема має такий вигляд:

  1. Організувати автомобільний ринок в м.Олександрії по Кременчуцькому шосе.
  2. Встановити режим роботи автомобільного ринку з 6.00 до 14.00 год. щосуботи та щонеділі.
  3. Уповноважити КП «Олександрійський центральний ринок» надавати ринкові послуги та справляти плату за них на території автомобільного ринку в Олександрії по Кременчуцькому шосе по тарифах, затверджених виконавчим комітетом Олександрійської міської ради.
  4. Зобов`язати КП «Олександрійський центральний ринок» облаштувати територію автомобільного ринку відповідно до правил торгівлі на ринках, забезпечити належне санітарне утримання та прибирання території.
  5. Рішення набирає чинності з дати його офіційного оприлюднення.
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