Визначено виконавця послуг з вивезення ТПВ з сіл Олександрійської громади

Виконком Олександрійської міськради визначив переможця конкурсу щодо виконавця зі збирання та вивезення твердих побутових відходів з ряду сільських територій приватних житлових забудов Олександрійської територіальної громади, повідомляє «Голос Громади».

Виконавцем послуги стало товариство з обмеженою відповідальністю «Екотранссервіс-21», яке обслуговуватиме території приватних забудов селища Олександрійське, сіл Видне, Гайок, Головківка, Головківське, Звенигородка, Іванівка, Ізмайлівка, Королівка, Марто-Іванівка, Олександро-Степанівка, Піщаний Брід, Пустельникове. Управління житлово-комунального господарства Олександрійської міської ради уклало відповідний договір з ТОВ «Екотранссервіс-21».