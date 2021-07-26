Вже цієї п’ятниці олександрійці зможуть помилуватися розмаїттям гладіолусів

Цієї п’ятниці, 30 липня, в Олександрії розпочне свою роботу V Всеукраїнська виставка-фестиваль гладіолусів «Скіфська веселка», яка для нашого міста вже стала традиційною. Виставка триватиме усього два дні і відбудеться в приміщенні міської бібліотеки для юнацтва за адресою пр. Соборний, 100.

Участь у виставці візьмуть понад 20 учасників з різних областей, зокрема Київської, Черкаської, Дніпропетровської, Житомирської та Кіровоградської.

Офіційне відкриття заплановане 30 липня о 12:00 годині. Цього дня для олександрійців та гостей нашого міста виставка працюватиме до 18.00 години, 31 липня – з 9:00 до 17:00 години. Вхід вільний.