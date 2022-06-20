Вже за декілька днів в Олександрії почне діяти мобільна дитяча точка “ЮНІСЕФ Спільно” В Олександрії почалось облаштування літнього центру для дітей. Про це повідомив міський голова Сергій Кузьменко, інформує “Голос Громади”.

Мобільна дитяча точка «ЮНІСЕФ Спільно» функціонуватиме на площі Соборній.

Вона має вигляд великого намету, який укомплектовують меблями і необхідним обладнанням. Читайте також: За тиранію над дружиною та 1-річною дитиною мешканець Кіровоградщини відсидить 8 років

“У ньому будуть дитячий куточок з іграшками, столики і стільці для різних занять, читацький центр та ігрова зона.

У мобільній дитячій точці постійно перебуватимуть адміністратор, профільні фахівці ЮНІСЕФ та інших організацій, які займатимуться інформаційною роботою та дозвіллям дітей.