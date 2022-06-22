Як «беруть» особливо небезпечних злочинців (Кіровоградщина)

У Кіровоградській області затримали так званого «вора в законі» із санкційного списку РНБО.

Перебуваючи на території України в статусі особи підвищеного злочинного впливу, «вор в законі» (статусний термін, поширений у злочинному світі – при.ред.) на прізвисько «Армен Хохол» організував та контролював діяльність злочинних груп, які вчиняють тяжкі та особливо тяжкі злочини насильницького та майнового характеру. Свій особливий статус у кримінальному світі він отримав у 2011 році у Москві.

На підставі отриманих доказів йому було повідомлено про підозру. Зловмисник переховувався від слідства, тож його було оголошено у міжнародний розшук. Крім того, щодо нього були запровадженні санкції РНБО.

На виконання рішення РНБО та проведення системної роботи з боротьби з оргзлочинністю та їхніми лідерами, 17 червня оперативники управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області, а також слідчі обласної поліції затримали «вора в законі». Затримання відбувалося за силової підтримки спецпризначенців полку поліції особливого призначення.

Наразі його поміщено в ІТТ. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Під варту злочинця взято без права внесення застави.