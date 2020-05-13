Як, де і хто з олександрійців може пройти тестування на COVID-19

Багато хто з мешканців Олександрії, й не тільки, хотів би перевірити себе й рідних на наявність чи відсутність коронавірусної інфекції, повідомляє «Голос Громади».

На це питання відповідаємо посилаючись на сайт Олександрійської міської ради.

Аби при бажанні, чи підозрі на хворобу проти тестування на коронавірус потрібно звернутися до свого дільничного лікаря, який далі виписує направлення до Центру первинної медико-санітарної допомоги м.Олександрії (міська поліклініка). І вже в поліклініці вас повинні перевірити методом швидкого тестування на коронавірус.