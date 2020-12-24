Як депутати Олександрійської райради «прощалися» з районною лікарнею на черговій сесії

23 грудня відбулася третя сесія Олександрійської районної ради VIII скликання, повідомляє «Голос Громади».

Спочатку перед сесією того ж дня пройшло спільне засідання постійних депутатських комісій районної ради, яке провела голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів, власності, приватизації, інвестиційної та регуляторної діяльності Наталія Йоник. Після того, як депутати ознайомилися з робочими питаннями порядку денного, голова районної ради Сергій Ракута розпочав пленарне засідання. Участь у сесії взяли 30 депутатів, перший заступник голови Олександрійської райдержадміністрації Юрій Коваль, керівники структурних підрозділів РДА, працівники виконавчого апарату райради.

Порядок денний сесії у числі перших містив такі питання: «Про вихід зі складу засновників юридичної особи «Комунальне некомерційне підприємство «Олександрійська центральна районна лікарня Олександрійської районної ради Кіровоградської області»,

«Про передачу нерухомого, рухомого майна КНП «Олександрійська центральна районна лікарня Олександрійської районної ради» зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ Олександрійського району до комунальної власності Олександрійської територіальної громади»,

«Про вихід зі складу засновників юридичної особи «Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Олександрійської районної ради» та «Про передачу нерухомого, рухомого майна комунального КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ Олександрійського району до комунальної власності Олександрійської територіальної громади».

Слід зазначити, ще під час засідання постійних комісій у присутньому депутатському складі чітко вималювався розподіл на «коаліційну більшість» і «опозицію». Останню складали депутати від партії ОПЗЖ, які насправді за своїм постійним місцем роботи є начальниками, провідними спеціалістами управлінь та інших структурних виконавчих органів Олександрійської міської ради (всього таких у районній раді 6 чоловік). Від самого початку вони висловили різку незгоду із запропонованою до розгляду сесією чергою денною, а також заявили про те, що «у зв`язку з конфліктом інтересів» не будуть голосувати за проєкти рішень ради. Конфлікт інтересів, на думку цих депутатів, полягав у питаннях порядку денного саме щодо передачі районної лікарні міській громаді (така передача, мовляв, зачіпає їхні професійні інтереси чи повноваження, як керівних посадовців міської ради). Про відмову голосувати за передачу районної лікарні місту, або голосувати проти нього висловили намір ще двоє інших народних обранців від ОПЗЖ.

В ході сесії так і сталося. «Опозиція» від «Опозиційної платформи – за життя» (вибачте за тавтологію) категорично висловлювалася проти передачі районної лікарні місту. І її членами абсолютно не бралися до уваги ніякі аргументи – ні стосовно безвихідної фінансової ситуації, яка складеться найближчим часом у районному лікувальному закладі, якщо її не передати новоутвореній Олександрійській ОТГ (про що на депутатській комісії доступно і чітко пояснила запрошена головний лікар райлікарні Валентина Гарагуля та інші доповідачі), ні про законодавчі умови, пов`язані з цією ж обставиною, ані навіть проста логіка. Опозиціонери вимагали своє: якщо й передавати кудись районну лікарню, то тільки на обласне утримання, але ні в якому разі не місту, бо у нього, мовляв, «проблем вистачає зі своїми лікувальними закладами» і районну лікарню «місто просто знищить і де тоді будуть лікуватися прості колхозники ?» (Це дещо дивне і навіть комічне в наших реаліях словосполучення – «прості колхозники» – не раз звучало в сесійній залі з уст опозиції в ході запальної полеміки).

А міжфракційний «антагонізм» тим часом дедалі міцнішав: від запальних промов опозиціонери, перекрикуючи та перебиваючи своїх опонентів як з трибуни, так і з місця, перейшли до різких заяв та навіть пафосних звинувачень на їхню адресу типу «Вы предали свой народ, который вас выбирал!», «Вы служите преступной группировке!» і т.ін. Вичерпавши таким чином свій «ідеологічний арсенал» засобів впливу на більшість, обурена опозиція залишила сесійну залу…

Отож далі сесія продовжувала розгляд питань і ухвалення вищезгаданих рішень вже у спокійному режимі. Депутати проголосували також за проєкти рішень «Про вихід зі складу засновників юридичної особи «Комунальна установа «Територіальний центр з обслуговування (надання соціальних послуг) Олександрійської районної ради Кіровоградської області» та передачу майна», «Про передачу нерухомого, рухомого майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ Олександрійського району в комунальну власність Попельнастівської сільської ради», «Про передачу будівлі та споруд», розташованих за адресою вул. Діброви, 27, м. Олександрія, зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ Олександрійського району до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Кіровоградської області». Так само відбулося голосування за передачу будівлі та споруд Районного будинку культури на баланс області.

Також у ході пленарного засідання депутати схвалили бюджет Олександрійського району Кіровоградської області на 2021 рік, доходи і видатки якого передбачено в сумі 100 тис. гривень

Серед «різного» у порядку денному ІІІ сесії було оголошено про утворення в райраді депутатської фракції політичної партії «За майбутнє» (4 депутати). Керівником фракції обрано Андрія Грушу, заступником – Тетяну Соловйову.

Ось таку не зовсім просту ситуацію, яка склалася на початку сесії та її передумови на прохання «Голосу Громади» прокоментував голова Олександрійської районної ради Сергій Ракута:

«Вся проблема полягає в тому, що з 1 січня 2021 року згідно з новими державними законодавчими вимогами (зокрема Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підпорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування», прийнятого нещодавно верховною Радою), районна рада вже не може фінансувати бюджетні заклади, як це було раніше і вони повинні бути передані на утримання в Олександрійську ОТГ. І хоча зарплата персоналу лікувального закладу продовжуватиме фінансуватися державою, але енергоносії та інші витрати з його утримання перекладаються на бюджет територіальної громади. І в подальшому механізм буде таким: балансотримачем районної лікарні стане міська рада, а кошти на утримання закладу трансферами направляються від чотирьох утворених ОТГ, пропорційно кількості їхніх пацієнтів-жителів громад. Також будуть інші адміністративні зміни – 4 райони (Петрівська, Онуфріївська і Світловодська районні ради) об`єднаються в один великий Олександрійський район. Тобто районна лікарня нікуди не зникає, жодне з його відділень не скорочується, жителі району так само лікуватимуться у ній і людям не потрібно буде підписувати заново декларацій з лікарями і таке інше. І первинна, і вторинна медична допомоги як працювали, так і будуть далі функціонувати. Ні для кого не секрет також, що в районній лікарні завжди лікувалися і жителі міста.

Відтак у світлі всього цього уже дивною бачиться заява про нібито конфлікт інтересів від депутатів опозиції, а також їхня відмова «віддавати місту» районну лікарню: насправді це всього лише технічне питання, яке продиктоване необхідністю безперебійного фінансування лікувального закладу. Щодо пропозиції депутатів ОПЗЖ передати лікарню на обласне утримання: слід мати на увазі, що в області зараз більше 20-ти лікувальних закладів, серед яких і олександрійська районна лікарня, – я не уявляю, яким чином може відбутися така передача на обласний бюджет! До речі, напередодні нашої сесії до нас приїздив голова Кіровоградської облдержадміністрації Андрій Назаренко і провів робочу нараду з головами ОТГ та посадовцями райради, РДА саме стосовно адміністративно-територіальної реформи та нових умов роботи усіх установ, підвідомчих цим структурам. Отож передача лікувальної установи Олександрійській ОТГ – це зовсім не вигадка чи примха Олександрійської районної ради, як це намагаються подати загалу депутати ОПЗЖ. Але в районній раді – 42 депутати і в ній створена робоча більшість, яка здатна приймати виважені рішення на користь жителів громад, що і було досягнуто на третій сесії», – підсумував Сергій Ракута.