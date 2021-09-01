Як депутати розподілили додаткові кошти міського бюджету

На черговій сесії Олександрійської міської ради, яка відбулася 31 серпня, одним з питань порядку денного було внесення змін до місцевого бюджету поточного року, повідомляє «Голос Громади».

Відповідним проєктом рішення пропонувалося збільшити дохідну та видаткову частини бюджету на 16,9 мільйона гривень. Це бачилося можливим, по-перше, за рахунок державної субвенції у розмірі 10,3 млн грн на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку території; по-друге – через виділення 454,3 тис.грн субвенції з місцевого бюджету на підтримку закладів охорони здоров’я і нарешті – за рахунок перевиконання місцевого бюджету на суму 6,4 млн грн та зменшення інших субвенцій селищних та сільських громад на 228,8 тис.грн. Що і було підтримано голосуванням у сесійній залі.

Видатки розподілили таким чином. На потреби галузі освіти – 12,4 млн гривень. А саме: 324 тис. грн – на співфінансування державної програми «Спроможна школа для кращих результатів»; 500 тис. грн – на збільшення заробітної плати працівникам дошкільних навчальних закладів, 1,3 млн грн на харчування дітей у школах і садочках; 10 млн грн – на будівництво спортивної арени на базі ОНВК №17; 1,4 млн грн – на придбання ноутбуків для дистанційного навчання у разі посилення карантину; 300 тис.грн – на заміну вікон в ЗНЗ №12 селища Олександрійського.

Медична галузь міста отримає 1,3 мільйона гривень, у тому числі – 920 тис. грн на збільшення заробітної плати працівникам дитячої міської лікарні; на закупівлю інсуліну – 59,9 тис. грн субвенції Новопразької громади, 150 тис.грн Пантаївської громади та 120,7 тис. грн субвенції Попельнастівської громади – на інсулін, оплату послуг інтернету та протипожежне спостереження.

Ще 2,2 млн грн виділено співфінансування обласному бюджету для завершення робіт та введення в експлуатацію новозбудованого приймального відділення центральної міської лікарні.

674 тисячі гривень отримає з олександрійського бюджету регіональна філія Одеської залізниці АТ «Укрзалізниця» на покриття вартості пільгових перевезень з метою забезпечення безперебійного функціонування приміського електропотяга «Олександрія-Помічна-Олександрія».

Ще 170 тис. грн міського бюджету піде на монтажні роботи з підключення до електропостачання Олександрійського театру.

На поточні ремонти доріг міста виділено 1 млн грн; 317 тис. грн – КП «Світло Центр» на оновлення дорожньої розмітки.