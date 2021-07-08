Як і попереджалося, в Олександрії розпочав роботу Держаудит

В Олександрії розпочалася аудиторська перевірка незалежною державною компанією, повідомляє «Голос Громади».

Близько місяця тому на одній із сесій міський голова Сергій Кузьменко повідомляв, що на початку липня до міста прибудуть фахівці Держаудиту для проведення комплексної перевірки економічно-господарської діяльності комунальних підприємств. Так і сталося: 7 липня на черговій сесії міської ради мер міста поінформував, що незалежні аудитори працюють в Олександрії вже кілька днів.

Цю інформацію Сергій Кузьменко надав у контексті діяльності комунальних підприємств; головним чином – стосовно виробничої діяльності КП «Олександрійський центральний ринок», на адресу керівництва якого, за словами міського голови, поширюються претензії та негативні висновки з боку певного кола жителів міста. Проте Сергій Кузьменко вважає роботу ринку досить ефективною, зазначивши, що за 6 місяців цього року підприємство отримало загальних надходжень за надані послуги 5,8 мільйонів гривень, що на 2,4 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року при попередній адміністрації Центрального ринку.

«Я не хочу зараз давати оцінки. Нарешті Держаудит розпочав роботу, він працює вже декілька днів. Ми отримаємо всі звіти, цифри, показники і олександрійці матимуть не політичну, а економічну оцінку фахівців, які вміють рахувати та робити висновки, ефективно чи неефективно відбувалися якість події в нашому місті», – сказав міський голова.