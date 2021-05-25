Як іноді ігноруються депутатські звернення

На одній з чергових сесій Олександрійської міської ради депутат фракції «Європейська Солідарність» офіційно звернувся до своїх колег з фракції ОПЗЖ, але його звернення ігнорували, повідомляє «Голос Громади».

На сьомій сесії міської ради депутат фракції «Європейська Солідарність» Олександр Рушковський у спеціально відведений регламентом час звернувся до депутатів фракції «Опозиційна платформа – за життя», зачитавши свого листа з трибуни. Депутатське звернення стосувалося політичної позиції партії ОПЗЖ у контексті воєнної загрози Російської Федерації безпеці України і містило зокрема таке:

«30 березня 2021 р. Верховна Рада схвалила заяву з вимогою від Російської Федерації неухильно дотримуватися режиму припинення вогню, повністю вивести з України свою армію та інші збройні формування і з закликом до світового співтовариства про посилення політичного і економічного тиску на Росію з метою припинення агресії проти України. Відповідну постанову підтримали 308 депутатів Верховної Ради всіх фракцій, крім «Опозиційної платформи – за життя». На жаль, ці депутати не вважають доцільним визнавати Росію країною-агресором і висловлення співчуття родинам загиблих захисників України не є для них громадянською позицією. Ми, депутати міської ради, прийшли від різних політичних сил, у яких є обгрунтованим різне ставлення до деяких питань розвитку нашої держави. Але в одному ми повинні буди єдині – щодо збереження цілісності держави України і протидії агресії Росії. Тому я особисто, як учасник АТО, як батько учасника бойових дій в зоні АТО-ООС, як депутат від «Європейської Солідарності», звертаюсь до депутатів Олександрійської міської ради фракції ОПЗЖ як до адекватних, порядних людей з одним запитанням: чи підтримуєте ви такі дії народних депутатів України від вашої політичної партії? Чи не вважаєте ви, що найганебнішою плямою у вашому житті буде саме співпраця з ось такими проросійськими силами, колаборантами, які підігрують загарбнику-Росії? З повагою до всіх депутатів Олександрійської міської ради, які підтримують боротьбу України проти країни-агресора Росії».

Це депутатське звернення Олександр Рушковський зробив на VIІ сесії міської ради ще 2 квітня цього року, і як здавалося б за простою логікою речей, фракції ОПЗЖ не могло скласти ніяких труднощів надати йому відповідь у визначені законом терміни. Але як повідомив «Голосу Громади» О.Рушковський, цього досі не сталося: хоча відтоді минуло понад півтора місяця (!), та депутати фракції ОПЗЖ Олександрійської міської ради ніяк на звернення не відреагували – вони просто відмовчалися. Іншими словами, відверто ігнорували звернення свого колеги по міському депутатському корпусу. Які були мотиви у депутатів від ОПЗЖ для порушення таким чином законодавства про місцеве самоврядування, не відомо.

(Довідка: депутатське звернення — викладена в письмовій формі пропозиція депутата, звернена до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян здійснити певні дії, дати офіційне роз’яснення чи викласти позицію з питань, віднесених до їх компетенції.

Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян, яким адресовано депутатське звернення, зобов’язані протягом 10 днів з моменту його одержання розглянути і дати письмову відповідь. У разі неможливості розгляду звернення народного депутата у визначений строк його повідомляють про це офіційним листом з викладенням причин продовження строку розгляду. Строк розгляду депутатського звернення, з урахуванням продовження, не може перевищувати 30 днів з моменту його одержання).