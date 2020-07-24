Як мешканцям Кіровоградщини безкоштовно отримати ліки за урядовою програмою «Доступні ліки»

За урядовою програмою «Доступні ліки» пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою чи діабетом ІІ типу можуть отримати ліки безкоштовно або з незначною доплатою. Як пацієнт може безперешкодно отримати лікарські засоби, пояснюють у Національній службі здоров’я України.

Найперше, пацієнту потрібен електронний рецепт на «Доступні ліки» – це електронний документ, який створюється в електронній системі охорони здоров’я та дає можливість отримувати лікарські засоби безкоштовно чи з незначною доплатою за програмою реімбурсації «Доступні ліки».

Електронний рецепт складається з 16-значного номера та 4-значного коду підтвердження. Його термін дії складає 30 днів. Протягом цього часу пацієнт має змогу отримати виписані йому ліки в будь-якій аптеці України, яка уклала договір про реімбурсацію з НСЗУ.

Що потрібно зробити пацієнту, щоб отримати ліки?

Повідомити працівникові аптеки 16-значний номер рецепта будь-яким доступним шляхом: продиктувати усно, надати роздруковану інформаційну пам’ятку, надати записку із виписаним на неї номером рецепта, показати увімкнений екран свого телефону з відкритим СМС-повідомленням тощо.

Фармацевт пропонує пацієнту наявні лікарські засоби на вибір – спочатку безоплатні, а потім з доплатою.

Далі пацієнту потрібно переконатись:

1) чи є в наявності саме те торговельне найменування лікарського засобу і виробництва, яке бажає отримати пацієнт?

2) чи кількість лікарського засобу запропонована в повному обсязі?

3) чи буде доплата за обраний лікарський засіб і в якому розмірі?

4) якщо так, чи згоден пацієнт доплачувати таку суму?

Якщо відповідь на одне або декілька запитань «ні», то пацієнт не повинен називати або показувати фармацевту 4-значний код підтвердження.

У разі, якщо пацієнта все влаштовує, він називає код підтвердження, якщо необхідно, здійснює доплату, а фармацевтичний працівник – накладає електронний підпис. Після цього пацієнт отримує призначені ліки.

Якщо у даній аптеці немає саме того лікарського засобу, який бажає отримати пацієнт, він не називає код підтвердження рецепта, і має змогу звернутися до іншої аптеки. Або ж замовити той лікарських засіб, який відсутній в аптеці у момент звернення пацієнта.