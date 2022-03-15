Як можна зареєструватись у центрі зайнятості через застосунок “Дія”?

Статтею 43 Закону України “Про зайнятість населення” передбачена можливість подання засобами електронної ідентифікації заяви про надання статусу безробітного. Подання заяви здійснюється через застосунок “Дія” (питання зайнятості сконцентровані у розділі “Допомога по безробіттю”).

Одночасно з наданням статусу безробітного вирішується питання і про призначення допомоги по безробіттю.

Для вирішення цих питань необхідно зайти на головну сторінку порталу “Дія”, далі завітати до розділу “Громадянам” – “Пенсії, пільги та допомога” – “Допомога по безробіттю” і подати заяву (кнопка “Подати заяву”).

Рекомендуємо попередньо ознайомитись з інформацією з рубрик “Як отримати послугу”, “Наступні кроки”, “Часті питання й відповіді” та “Пов’язані закони й накази”.

Звертаємо увагу, що для реєстрації обов’язково має бути наявний у громадянина електронний підпис (кваліфікований електронний підпис).

Детально ознайомитись з особливостями реєстрації онлайн можливо на вебсторінці Державного центру зайнятості у розділі “Реєстрація безробітних” за посиланням: https://www.dcz.gov.ua/storinka/elektronne-podannya-dokumentiv