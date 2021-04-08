Як називали своїх малюків олександрійці у І кварталі нового року

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За повідомленням Олександрійського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану у І кварталі 2021 року на Олександрійщині зареєстровано 931 актових записів цивільного стану:
– про народження – 166
– про смерть – 624
– про шлюб – 109
– про розірвання шлюбу – 23, проставлено відміток на підставі рішення суду про розірвання шлюбу – 55
– про зміну імені – 9.

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Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

За цей час хлопчиків народилося – 81, дівчаток – 85.

Найпоширенішими іменами, якими називали батьки своїх дітей були:
чоловічі – Артем, Лев, Олександр, Матвій, Михайло
жіночі – Злата, Мілана, Софія, Діана, Вікторія, Марія
Рідковживаними та нетрадиційними іменами були:
чоловічі –Лук’ян, Аслан
жіночі – Ясміна, Сара, Ріана, Дінара.

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