Як обміняти старе посвідчення водія на нове

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Які посвідчення водія використовуються на території України
На даний час в Україні використовуються такі типи посвідчень водія: радянського взірця (до 1993 року), «ламіноване» (1993-2011 років), пластик (після 29.03.2011), оновлений пластик (після 01.04.2021).

Будь-яке з цих посвідчень водія є дійсним на території України і надає право керувати транспортними засобами відповідної категорії.

Щодо строків дії посвідчень, то посвідчення радянського взірця і ламіновані терміну дії не мають. Лише пластикові європейського взірця мають термін дії.

Для чого потрібно обмінювати посвідчення водія на нове
Обов’язку для водія замінити будь-яке із вказаних посвідчення водія на нове закон не передбачає. Обмін здійснюється за бажанням водія.

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Але якщо ви хочете поїхати за кордон, потрібно отримати пластикове посвідчення європейського зразка. Відповідно до правил Віденської конвенції про дорожній рух, для водіїв з країн Євросоюзу вводяться уніфіковані посвідчення на право керування транспортним засобом. Такі ж вимоги пред’являються до водіїв з України, які перетинають кордон ЄС.

Є деякі країни, для керування транспортним засобом в яких потрібне міжнародне посвідчення водія. Про це буде окрема публікація.

Процедура обміну не є такою складною, як здається. За Вашим бажанням, посвідчення водія, видане до набрання чинності Законом від 24.09.2008 р. № 586-VI, може бути обміняне на нове.

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Обмін посвідчення проводиться без складення іспитів. Обмін посвідчення водія можна здійснити у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від зареєстрованого місця проживання.

Як будуть переведені категорії зі старих на нові
В новому посвідченні водія зазначаються категорії:

А1, А – відповідає категорії А;

В1, В – відповідає категорії В;

С1, С – відповідає категорії С;

D1, D – відповідає категорії D;

BЕ – відповідає категоріям В і Е;

C1E, СЕ – відповідає категоріям C і Е;

D1E, DЕ – відповідає категоріям D і Е;

Т – відповідає категорії Трамвай, Тролейбус.

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Які документи потрібно подати для обміну
Для обміну старого посвідчення на нове водій повинен особисто подати до сервісного центру МВС наступні документи:

паспорт громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство або спеціальний статус;
копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
документи, що підтверджують зміну персональних даних особи (у разі потреби);
медичну довідку про допущення водія до керування транспортними засобами;
«старе» посвідчення водія;
квитанцію про оплату адміністративної послуги.
Після внесення до державного реєстру інформації про обмін посвідчення водія, старе посвідчення водія вважається недійсним. Ви є власником нового посвідчення.

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