Як Олександрійська міська влада бореться з «дармовою» рекламою?

Негайно ліквідувати об`єкти зовнішньої реклами на території міста, власники яких не сплачують за її розміщення – таке розпорядження отримали відповідні виконавчі органи Олександрійської міської ради на черговому засіданні виконавчого комітету, повідомляє «Голос Громади».

Дане розпорядження міського голови виникло під час розгляду блоку питань стосовно оренди та приватизації землі і майна комунальної власності та розміщення великих рекламних об`єктів – бігбордів, сітілайтів тощо. За словами доповідача, начальника управління приватизації міськради Олександра Купченка та інших присутніх посадовців, деякі підприємці, власники таких об`єктів, тривалий час не сплачують за оренду землі під розміщення зовнішньої реклами, відкрито пояснюючи це своїм складним фінансовим становищем, що склалося у період карантину. Міський голова Степан Цапюк назвав такі заяви «спекуляцією на карантині», тобто черговим приводом, аби не платити до місцевого бюджету за визначеними збов`язаннями і розпорядився «протягом доби ліквідувати всі реклами, які поналіплювали, де попало» і тривалий час не сплачують за неї. Решта інших членів виконкому також погодилась, що карантин – не привід, аби не платити за розміщення реклами.

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