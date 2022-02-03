Як олександрійцям оформити Е-лікарняний без помилок

Як ви, напевно, знаєте, з жовтня минулого року система паперових лікарняних відійшла у вічність, а всі заклади охорони здоров’я України перейшли на оформлення лікарняних в електронному вигляді.

Ті, хто оформлював Е-лікарняний, часом бачили свої прізвища, імена чи по-батькові написаними із несуттєвими помилками (відсутній апостроф, або помилки типу “Євгенівна” замість “Євгеніївна” тощо). Це означає, що була допущена помилка при укладенні декларації із сімейним лікарем – адже дані з декларації вносяться до реєстру пацієнтів та використовуються при створенні медичних висновків, на підставі яких формуються Е-лікарняні.

Сьогодні саме інформація з реєстру пацієнтів відображується на «лицьовому боці» електронного лікарняного – тобто тій його частині, яку бачать працівники та роботодавці в їх кабінетах на веб-порталі Пенсійного фонду.

Наразі фахівці вже працюють над тим, аби в е-лікарняному пріоритетно відображались ті дані застрахованої особи, які наявні в Державному реєстрі застрахованих осіб, а не реєстрі пацієнтів – це допоможе уникнути більшості помилок невідповідності ПІБ.

Однак доки таке оновлення напрацьовують, Фонд соціального страхування України приймає е-лікарняні до оплати

попри наявні неточності, аби незначні помилки не призводили до уповільнення виплат допомог.

Важливо, аби при оформленні заяви-розрахунку за такими лікарняними роботодавець вказав правильні ідентифікаційні дані свого працівника, зазначені в ДРЗО. Якщо помилка в ПІБ, наявна в е-лікарняному, буде продубльована також і в заяві-розрахунку, це призведе до невідповідностей в автоматизованому процесі верифікації.

Як запобігти появі помилок?

Найкраще – завчасно перевірити правильність написання свого ПІБ у декларації із сімейним лікарем та за потреби внести зміни. Адже якщо помилок в декларації буде багато, е-лікарняний не створиться – невідповідність ідентифікаційних даних є найчастішою причиною, чому застрахована особа його не отримує.

З’ясувати, коли оплатять е-лікарняний, можна онлайн – інформація про стан фінансування лікарняних і декретних допомог щоденно оновлюється у телеграм-каналі – https://t.me/socialfund. Щоб зорієнтуватись у стані фінансування, потрібно знати точну дату подання роботодавцем заяви-розрахунку за е-лікарняним – саме від неї залежить дата виплати допомоги.