Як олександрійцям отримати безоплатну правову допомогу?

Олександрійський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги інформує про послуги, якими можуть скористатися олександрійці. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Олександрійської міськради.

Безоплатна вторинна правова допомога створена для людей, що зазвичай не мають можливості дозволити собі адвоката за договором. Вона включає складання процесуальних документів, захист від обвинувачення, представництво інтересів особи в судах та інших державних органах. Захищають інтереси громадян юристи та адвокати, які співпрацюють з системою безоплатної правової допомоги.

В Олександрії безоплатну правову допомогу громадяни можуть отримати у місцевому Центрі за адресою вул.Першотравнева,18.

Зважаючи на епідеміологічну ситуацію, система безоплатної правової допомоги розвинула свої дистанційні сервіси. Написати правове запитання можна в месенджер Фейсбук-сторінки Центру; через спеціальну кнопку на сайті, або надіслати на електронну адресу будь-якого центру чи бюро правової допомоги.

Також громадяни можуть зателефонувати на безкоштовний номер 0 800 213 103 або скористатися мобільним застосунком «Безоплатна правова допомога».