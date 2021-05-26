Як отримати квитки для польоту на повітряній кулі у День міста Олександрії

Міський голова Олександрії Сергій Кузьменко на своїй сторінці у Фейсбук розповів, як можна отримати квиток аби політати над Олександрією на повітряній кулі, інформує “Голос Громади”.

“До Дня міста хочу зробити подарунок містянам – піднесений настрій у прямому сенсі! Політ на повітряній кулі – це можливість побачити місто з висоти понад 30 метрів. Підняття триватиме 5-6 хвилин.

✔️50 переможців отримають по 2 запрошення

Для участі у розіграші напишіть у коментарях до цього посту, за що ви любите Олександрію❤️

Переможців оберемо рандомно 28 травня о 15:00. Усім успіхів!” – йдеться на сторінці Сергія Анатолійовича.

Залишайте свої коментарі на офіційній сторінці Сергія Кузьменка під відповідним постом.

Бажаємо удачі та перемоги!